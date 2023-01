La Capea du Forum Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Rendez-vous tout un week-end pour la traditionnelle Capea du Forum. (Programme à venir) Vous voulez vous initier à la tauromachie ? Soutenir les jeunes pousses des écoles taurines, apprentis toreros ou raseteurs ? +33 4 90 96 59 52 Arles

