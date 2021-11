Paris Fondation Maison des sciences de l'homme Paris La capacité transnationale Fondation Maison des sciences de l’homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

La capacité transnationale Fondation Maison des sciences de l’homme, 15 décembre 2021, Paris. La capacité transnationale

Fondation Maison des sciences de l’homme, le mercredi 15 décembre à 14:00

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Florian FAVREAU](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/florian-favreau), mention Droit, intitulée _La capacité transnationale_. **Mercredi 15 décembre 2021 à 14 heures** à la FMSH, à Paris Le jury sera composé de : * **DE NANTEUIL Arnaud**, Professeur, Université Pars Est-Créteil, Rapporteur, * **OSMAN Filali**, Professeur, Université de Franche-compté-Besançon, Rapporteur, * **PARANCE Béatrice**, Professeur, Université Paris 8, * **BRABANT Stéphane**, Avocat, Herbert Smith Freehills Paris, * **NGWANZA Achille**, Conseiller Cour international d’Arbitrage CCI, Paris, * **LANGLAIS Alexandra**, Directrice de recherche, CNRS, * **LHUILIER Gilles**, Professeur, ENS Rennes. Florian Favreau soutiendra sa thèse le mercredi 15 décembre 2021. Fondation Maison des sciences de l’homme 54 boulevard Raspail, 75006 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Fondation Maison des sciences de l'homme Adresse 54 boulevard Raspail, 75006 Paris Ville Paris lieuville Fondation Maison des sciences de l'homme Paris