Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Jamais une cantine n’aura été autant célébrée. En effet, depuis octobre 2021 suite au choix des élèves de la commune, le nouveau restaurant scolaire de St-Père-en-Retz a pris le nom de La Cantoche, et on en a beaucoup parlé localement.

La Cantoche, c’est aussi le nom d’une série de bandes dessinées de l’auteur de littérature jeunesse Nob, qui a accepté de parrainer le lieu.

Alors rdv pour une rencontre-décicaces spéciale avec Nob, l’auteur de la BD, à la médiathèque ! mediatheque@saintpereenretz.fr +33 2 40 21 78 27 http://www.saintpereenretz.fr/vie-associative/mediatheque.html Jamais une cantine n’aura été autant célébrée. En effet, depuis octobre 2021 suite au choix des élèves de la commune, le nouveau restaurant scolaire de St-Père-en-Retz a pris le nom de La Cantoche, et on en a beaucoup parlé localement.

Alors rdv pour une rencontre-décicaces spéciale avec Nob, l'auteur de la BD, à la médiathèque !

