Quimper Améliorez vos clichés : 90 minutes pour apprivoiser son smartphone La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 8 décembre 2023, Quimper. Améliorez vos clichés : 90 minutes pour apprivoiser son smartphone Vendredi 8 décembre, 13h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit, sur inscription Vous êtes conscient de l’importance des images pour votre entreprise, mais vous trouvez souvent frustrant de ne pas obtenir les résultats escomptés avec votre smartphone ? Floues, trop sombres ou peu attrayantes, vos photos ne reflètent pas toujours votre brillance ! La Cantine vous propose un atelier pratique pour y remédier ! Venez découvrir les réflexes de bases à avoir pour faire de la photo, les possibilités techniques de votre smartphone. L’atelier sera ponctué de plusieurs exercices pour pratiquer au fur et à mesure que l’on apprend. Vous pouvez venir avec des produits, du décor et du matériel si vous en êtes équipés. Au programme : Les bons réflexes avant de se lancer

Lumière, règles des tiers… Plongez dans les bases de la photo et de la composition

Panorama du matériel pour s’aider

Photo produit, portrait et évènement : Des exercices pour mettre en pratique et progresser tout au long de l’atelier

Retouches et fonctions pro (si le temps nous le permet) Rejoignez-nous pour booster vos compétences photographiques et créer des images qui vous ressemblent ! La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac’h Gwen Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appn0nzqTU6JrWBiG/shra4oSqYcZp8dYlN?prefill_Atelier=%22Am%C3%A9liorez%20vos%20clich%C3%A9s%20:%2090%20minutes%20pour%20apprivoiser%20son%20smartphone%20-%20La%20Cantine%20%7C%2008/12%20-%2013:30%22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T13:30:00+01:00 – 2023-12-08T15:00:00+01:00 Photos Réseaux sociaux Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu La Cantine Quimper - Coworking Adresse 2 rue François Briant de Laubrière Ville Quimper

