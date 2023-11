Me lancer sur les réseaux sociaux sans y passer ma vie La Cantine Quimper – Coworking Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Me lancer sur les réseaux sociaux sans y passer ma vie La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 30 novembre 2023, Quimper. Me lancer sur les réseaux sociaux sans y passer ma vie Jeudi 30 novembre, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit, sur inscription En 2023, être présent sur les réseaux sociaux est essentiel pour un bon nombre d’entreprises. Mais s’y mettre peut-être impressionnant et chronophage. Facebook, Instagram, X (anciennement twitter), Linkedin, Tiktok… Les possibilités sont nombreuses, et il est facile de s’y perdre. Que vous ne soyez pas encore sur les réseaux sociaux, ou bien que vous souhaitez reprendre les bases, cet atelier est fait pour vous.

Venez faire le plein d’astuces pour choisir vos plateformes, créer votre stratégie, suivre vos performances et être efficace pour ne pas y passer votre vie ! Au programme : Les réseaux sociaux pour les pros, à quoi ça sert ?

Quel réseaux sociaux choisir ?

Quels outils de pilotage pour mes réseaux sociaux ? Un évènement co-organisé avec Orange Digital Center La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

