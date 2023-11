Souveraineté des données : maîtrisez et anticipez ces enjeux La Cantine Quimper – Coworking Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Souveraineté des données : maîtrisez et anticipez ces enjeux La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 20 novembre 2023, Quimper. Souveraineté des données : maîtrisez et anticipez ces enjeux Lundi 20 novembre, 17h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit, sur inscription Avez-vous entendu parler des enjeux de la souveraineté des données et des évolutions réglementaires ? Vous envisagez de mettre en place une politique de souveraineté des données pour votre entreprise ? La French Tech Brest Bretagne Ouest vous propose un atelier pratique qui vous permettra de décrypter le contexte actuel et la mise en œuvre d’une démarche de souveraineté des données, tout en respectant les contraintes liées au RGPD pour toutes les parties prenantes de votre entreprise. Rendez-vous le lundi 20 novembre, de 17h30 à 19h30, à La Cantine Coworking Quimper pour cet atelier animé par deux experts : Me Régis Lechien, avocat spécialisé dans le domaine du Numérique depuis 18 ans et Délégué à la Protection des Données externalisé pour la mise en œuvre du RGPD

Michel L’Hostis, CEO et co-fondateur d’Apizee, une solution de mise en relation par visioconférence sécurisée et souveraine.

Me Lechien accompagne Apizee dans sa démarche de souveraineté et de conformité RGPD. Au programme : Explorez le contexte réglementaire et géopolitique.

Plongez dans les dernières actualités et évolutions juridiques.

Découvrez la mise en œuvre de la souveraineté pour renforcer votre cybersécurité.

Un temps d’échanges sera également prévu pour répondre à toutes vos questions.

Rejoignez-nous pour obtenir des conseils pratiques et des stratégies pour protéger vos données et assurer la prospérité de votre entreprise ! La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/omAV »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T17:30:00+01:00 – 2023-11-20T19:30:00+01:00

2023-11-20T17:30:00+01:00 – 2023-11-20T19:30:00+01:00 French Tech Souveraineté Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu La Cantine Quimper - Coworking Adresse Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Ville Quimper Departement Finistère Lieu Ville La Cantine Quimper - Coworking Quimper latitude longitude 47.970786;-4.093137

La Cantine Quimper - Coworking Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/