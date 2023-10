Débordé·e ? Apprenez à créer votre propre assistant personnel avec l’IA et le noCode La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 9 novembre 2023, Quimper.

Débordé·e ? Apprenez à créer votre propre assistant personnel avec l'IA et le noCode Jeudi 9 novembre, 12h15

Cela fait 1 an que l’IA a secoué le monde. Vous avez sans douté un peu prompté vous-même ! Mais une fois la déferlante passée, vous servez-vous de ChatGPT au quotidien ?

Si la réponse est non, c’est sans doute que l’IA ne s’intègre pas bien à vos flux de travail.

C’est là que l’automatisation noCode entre en jeu !

Si ChatGPT est un cerveau, alors l’automatisation est les bras et les jambes.

Dans cet atelier, découvrez comment ce duo de choc peut vraiment répondre à vos problèmes du quotidien !

Programme

Notions de base de chatGPT et du noCode

Pourquoi associer ces deux technologies ?

Atelier en mode faites-le vous même : « générez une campagne de prospection » ou « générez automatiquement un post pour les réseaux sociaux » (Pensez à prendre votre ordinateur pour cette partie)

Qui interviendra ?

L’intervenant

Je suis Kim-David NGUYEN, co-fondateur de Breizh E-Nov. Après 15 ans dans l’informatique (développement, cloud, etc), j’ai découvert le noCode et l’IA générative. Rapidement convaincu par leur potentiel, je forme désormais les petites et moyennes entreprises locales à rester concurrentielles grâce à ces technologies.

Son entreprise

Breizh E-Nov est un centre de formation spécialisé dans les solutions noCode et IA générative. Notre mission est d’apprendre aux entreprises à rationaliser leurs opérations et atteindre leur plein potentiel. Nous nous distinguons par notre approche de formation en présentiel, adaptée à vos besoins spécifiques.

Confiez-nous la formation de vos employés en noCode et IA, et observez une transformation digitale facilitée, conduisant à une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Notre pédagogie axée sur la pratique permet une assimilation rapide et une mise en œuvre immédiate des compétences acquises.

En collaborant avec Breizh E-Nov, vous investissez dans un partenariat durable, ancré dans l’excellence pédagogique et la réussite mutuelle. Nous alignons nos formations avec les objectifs stratégiques de votre entreprise, assurant ainsi un retour sur investissement mesurable.

