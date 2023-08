Business Design : Construire sa stratégie d’entreprise grâce au design thinking La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 28 septembre 2023, Quimper.

Business Design : Construire sa stratégie d’entreprise grâce au design thinking Jeudi 28 septembre, 13h00 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit sur inscription

Le monde dans lequel évolue l’entreprise évolue en permanence. Incertain, menaçant, désorientant !

Et si nous pouvions transformer l’incertitude en opportunités afin :

de nous renouveler pour répondre aux nouvelles exigences des utilisateurs ;

d’émettre de nouvelles hypothèses de développement ;

d’engager nos collaborateurs autour d’un projet fédérateur et positivement impactant ;

d’évoluer et être réactif pour faire face aux défis de notre environnement.

Le Business Design combine le Design Thinking et les outils traditionnels de la stratégie d’entreprise. Il répond à des problématiques business complexes en plaçant les parties prenantes au cœur du process, en s’appuyant sur l’intelligence collective et en adoptant une posture agile.

Un atelier participatif qui vous permettra de comprendre et de mettre en application le business design.

Qui interviendra ?

Sabine KLEIN est Strategy & Business Designer, experte en stratégie, marketing et management de l’innovation. Sa mission est de trouver de nouveaux leviers de croissance et d’imaginer des modèles d’affaires innovants et pérennes pour les entreprises, les startups, les entrepreneurs et les collectivités.

Elle privilégie les démarches collaboratives, la co-création, l’intelligence collective pour plus d’efficacité en s’appuyant sur ledesign thinking, les approches agiles et le lean startup.

Pour faire simple, elle aborde les défis complexes de manière innovante, centrée sur l’humain, créative et itérative.

La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T13:00:00+02:00 – 2023-09-28T15:00:00+02:00

