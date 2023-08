Design numérique en 2023 : l’éthique et la responsabilité, un enjeu majeur La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 26 septembre 2023, Quimper.

Design numérique en 2023 : l’éthique et la responsabilité, un enjeu majeur Mardi 26 septembre, 12h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit sur inscription

Dans le cadre de la France Design Week, retrouvons-nous pour découvrir le design numérique (en termes d’expérience utilisateur, d’interface utilisateur ou de service) en 2023.

Allons voir de plus près les enjeux actuels qui ont un impact sur nos pratiques numériques, que ce soit penser de manière globale (systémique), pour tous (accessibilité et inclusion), pour le libre arbitre des utilisateurs (persuasion et dark patterns) ou pour la planète (éco-conception).

Que vous soyez créateur du numérique, entrepreneur ou juste curieux, cette conférence interactive est pour vous.

Au programme :

Pourquoi l’éthique et la responsabilité sont des enjeux majeurs du design numérique en 2023 ?

Atelier en sous-groupe

Pistes de solutions pour les mettre en place

Qui interviendra ?

Flora BROCHIER est designer de formation, en freelance et membre de Designers éthiques en tant que responsable de l’antenne brestoise et du programme de recherche autour de la persuasion.

Elle est spécialisée dans la conception responsable depuis de nombreuses années et aime questionner le rôle et la place du design.

Designers Éthiques est une association francophone qui explore les pratiques de conception numérique. Elle travaille à la capacitation des designers et des professionnels du numérique pour produire un numérique émancipateur, durable et désirable.

Créée en 2017, elle réalise tous les 2 ans les conférences « Ethics by design » autour de la conception numérique, responsable et durable.

Elle propose de nombreux outils comme : le guide d’écoconception de service numérique, la matrice de captologie, la fresque des designers éthiques, etc.

Elle possède également des antennes à Brest, Lyon, Bruxelles et Nantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T12:30:00+02:00 – 2023-09-26T13:30:00+02:00

Numérique Responsable Design