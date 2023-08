La semaine de 4 jours travaillés : utopie ou réalité pour mon entreprise ? La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 14 septembre 2023, Quimper.

La semaine de 4 jours travaillés est un sujet de plus en plus présent dans l’actualité des entreprises.Dans un contexte de quasi plein emploi en Bretagne, où le recrutement est complexe et où fidéliser ses salariés est primordial, il est justifié que les entreprises, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande, se posent la question du passage à la semaine de 4 jours travaillés.

En tant que chef(fe) d’entreprise il est légitime de s’interroger si cette nouvelle organisation du travail représente une opportunité pour la pérennité et/ou la croissance de sa structure.

Alors « la semaine de 4 jours » : est-elle un levier de performance ou non pour mon entreprise ? Est-elle adaptée à ma structure ? Comment réfléchir à sa mise en place ? Quelles sont les dispositions légales qui l’entoure ?

Intervenante : Marylin GUILLAUME, dirigeante du cabinet RH Gecko Conseils

Ressources humaines RH