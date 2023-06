Recruter son premier salarié, quelles étapes franchir ? La Cantine Quimper – Coworking Quimper, 20 juin 2023, Quimper.

Votre activité professionnelle commence à prendre de l’ampleur, et vous constatez que partager les tâches, développer la force de travail de l’entreprise, devient incontournable.

Réfléchir sérieusement à l’avenir de son entreprise devient essentiel.

L’embauche du premier salarié est une étape importante du développement d’une société, et surtout un cap à passer pour l’entrepreneur.

Un certain nombre de questions vous viennent à l’esprit et c’est légitime.

De la décision de recruter à l’intégration d’un premier salarié dans l’entreprise, nous découvrirons l’importance des étapes d’un recrutement réussi.

Atelier animé par Marilyn Guillaume de Gecko Conseil & Amira Avril de l’APEC.

La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

