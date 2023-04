Digital Box – Seul.e ou en équipe, s’organiser sur Notion La Cantine Quimper – Coworking, 23 mai 2023, Quimper.

Digital Box – Seul.e ou en équipe, s’organiser sur Notion Mardi 23 mai, 12h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit – Ouvert à tous

Vous êtes souvent débordé.e par vos tâches et projets en cours ? Vous avez du mal à vous organiser et à travailler efficacement seul.e ou en équipe ? Vous cherchez des solutions pour gagner en productivité et en efficacité ?

La French Tech Brest Bretagne Ouest et La Cantine vous proposent un atelier pratique pour vous initier à l’outil et l’intégrer à votre quotidien professionnel. Au programme :

Introduction à Notion

Découverte de la logique Notion et des fonctionnalités

Mise en pratique : l’atelier sera orienté sur la gestion de projets, pour apprendre à s’organiser, à centraliser vos tâches et vos projets, de manière claire et intuitive.

L’atelier sera animé par Agathe Dagorn, co-fondatrice de Naotech.

Prévoyez vos ordinateurs, et pour gagner du temps, nous vous demandons de vous créer un compte gratuit sur Notion : https://www.notion.so/

Rendez-vous à La Cantine Quimper le mardi 23 mai entre 12h30 et 13h45. Vous en ressortirez plus productif.ve et plus organisé.e que jamais !

—

En savoir plus sur l’intervenante :

Agathe Dagorn – co-fondatrice Naotech :

Surfeuse no-code, entrepreneuse pur beurre demi-sel, d’un parcours en communication à l’exploration du no-code il n’y a qu’un pas, que j’ai franchi en 2020 !

Aujourd’hui dirigeante et associée chez Naotech, passionnée par la création d’outils utiles aux entreprises, je créé les bases de données et autres interfaces qui permettent à l’entreprise de mieux collaborer avec ses équipe, de fluidifier ses flux d’information et d’optimiser le quotidien grâce à l’automatisation des tâches.

Fière d’être entrepreneuse bretonne, je revendique une forte appétence pour le cidre brut et la complète œuf miroir !

Naotech :

Naotech c’est l’agence no-code qui facile le métier des autres !

Nous avons pour mission d’optimiser les activités de gestion des entreprise grâce à la digitalisation des process, l’automatisation des tâches et la création d’interface métier pour donner vie à la donnée et valoriser l’activité de l’entreprise à son plus haut potentiel !

La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3UTpBMb »}] [{« link »: « https://frenchtech-brestplus.bzh/ »}, {« link »: « https://www.lacantinequimper.bzh/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/agathe-dagorn-926704b1/ »}, {« link »: « https://www.naotech.io/ »}, {« link »: « https://www.notion.so/ »}, {« link »: « https://airtable.com/shrA8xckks40FwxZC?prefill_%C3%89v%C3%A8nement=recWotNq1i2vk5ezu&hide_%C3%89v%C3%A8nement=true »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T12:30:00+02:00 – 2023-05-23T13:45:00+02:00

2023-05-23T12:30:00+02:00 – 2023-05-23T13:45:00+02:00