Cybersécurité du quotidien : comment créer sa routine de cyber-autodéfense ? Mardi 4 avril, 11h00 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit sur inscription

La cybersécurité, ce n’est pas qu’un sujet technique ! En tant qu’internaute, il existe un ensemble de gestes simples, à mettre en place pour protéger ses données personnelles, et celles de nos proches.

Le 4 avril, à la Cantine Coworking (Quimper), découvrez la méthode du “Modèle de menace”. Cette méthode, tirée des disciplines de la sécurité informatique, peut vous aider à créer votre routine personnelle de protection, de manière visuelle et ludique.

Et comme la pratique vaut mieux que de belles théories, nous vous proposons de tester la méthode sur 3 sujets plébiscités par les communautés de la Cantine et de l’agence Cool IT :

Protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux

Protéger ses données de paiement quand on achète en ligne

Protéger son identité civile (coordonnées, documents sociaux, statut sociale, santé, etc.)

Qui interviendra ?

Co-fondatrice de l’agence Cool IT, Fen Rakotomalala exerce comme analyste fonctionnelle et cheffe de projet web depuis 8 ans. Passionnée par Internet, ses prouesses comme ses dérives, Fen est toujours à l’affût des nouvelles technologies, qu’elle décortique et décrypte, autant pour les professionnel•les, que les personnes éloignées du numérique.

Cool IT, c’est une agence cool pour des projets informatiques sans pression. Spécialisée dans la digitalisation des métiers, l’équipe Cool IT accompagne ses clients à choisir, et à mettre en place, des solutions qui facilitent le travail de tous•tes, grâce à des logiciels utiles et accessibles.

La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T11:00:00+02:00 – 2023-04-04T12:30:00+02:00

