Un site écoresponsable, c'est possible ! Jeudi 16 mars, 12h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit sur inscription Écoconception, optimisation et mesure pour un web + durable Le numérique est responsable de la production de 4% des gaz à effet de serre (source « the shift project »)

L’écoconception web, c’est avoir une vision d’ensemble d’un projet web : des prémices du projet à l’utilisation du site. Durant cet atelier, l’agence Roquette nous expliquera ce qu’est un site web « écoresponsable » et comment tendre vers un impact carbone faible : Qu’est-ce qui compte dans l’éco-conception ?

Quels facteurs sont à prendre en compte lorsque l’on mène son projet web ?

Comment tester son site ?

Les référentiels existant pour permettre à tout concepteur.ice de site de travailler pour un web plus durable seront également abordés. Je m'inscris à l'atelier Qui interviendra ? Audrey Païno est la co-dirigeante de l'agence web Roquette. Elle est cheffe de projet web et responsable éditoriale en charge du référencement. Avant de créer Roquette, elle a été rédactrice web en freelance et salariée en tant que graphiste print. L'agence web Roquette est l'une des agences finistériennes à suivre en termes d'écoconception et de qualité web. De l'écoconception à la sobriété éditoriale, elle œuvre pour un web plus durable.

