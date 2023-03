Éco-conception et éco-impression : quels leviers pour une meilleure cohérence RSE ? La Cantine Quimper – Coworking Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Éco-conception et éco-impression : quels leviers pour une meilleure cohérence RSE ? La Cantine Quimper – Coworking, 14 mars 2023, Quimper. Éco-conception et éco-impression : quels leviers pour une meilleure cohérence RSE ? Mardi 14 mars, 12h30 La Cantine Quimper – Coworking Gratuit sur inscription Le programme de l’atelier Eco-conception : Anticiper son opération de communication/édition Faire un choix créatif cohérent

Analyser Eco-impression : Le choix de papiers « responsables »

Les engagements de l’imprimeur : Imprimvert, labellisation, parc machines, complémentarité des savoir-faire

Le management RSE de l’imprimeur Zoom sur la législation : Loi AGEC

Eco-contribution Citeo

Carine Thépaut est conseillère print depuis 15 ans chez Cloître, elle est passionnée par le papier et toutes les possibilités qu'il offre. Elle affectionne particulièrement les papiers de création, les finitions et les « moutons à 5 pattes ». Elle aime relever les défis pour répondre aux besoins de ses clients dans le Finistère Sud. Elle accompagne ses clients dans la pédagogie autour de l'éco-impression, thème fort de Cloître depuis plus de 20 ans et qui vient d'être labellisé Bretagne 26000

