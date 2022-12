Digital Box – Initiation No-Code : Créez votre première base Airtable La Cantine Quimper – Coworking Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Digital Box – Initiation No-Code : Créez votre première base Airtable La Cantine Quimper – Coworking, 19 janvier 2023, Quimper. Digital Box – Initiation No-Code : Créez votre première base Airtable Jeudi 19 janvier 2023, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking

Gratuit – Ouvert à tous

Découvrez Airtable et intégrez l’outil à votre quotidien professionnel ! La Cantine Quimper – Coworking Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.lacantinequimper.bzh/ »}, {« link »: « https://frenchtech-brestplus.bzh/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/karen-guillerm-nguyen »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/kim-david-nguyen »}, {« link »: « https://breizh-e-nov.com/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/morgane-le-corre-009051145/ »}, {« link »: « https://airtable.com/ »}, {« link »: « https://airtable.com/shrHrei7LUyZJ6hyj?prefill_%C3%89v%C3%A8nement=rec6DfaE9VfOmpQVF&hide_%C3%89v%C3%A8nement=true »}] Vous avez déjà entendu parler du no-code et le concept vous intrigue ? Vous souhaitez vous lancer dans ces outils et vous avez besoin d’un coup de pouce ? Venez découvrir Airtable, la base de données no-code qui vous permet de créer des outils spécialisés pour votre entreprise sans être développeur. Vous pouvez construire un CRM, un calendrier pour gérer vos réseaux sociaux, créer un système de suivi de vos ventes, les plannings de vos collaborateurs… ou bien d’autres outils qui vous correspondent. La Cantine et la French Tech Brest+ vous proposent un atelier pratique pour vous initier à l’outil et l’intégrer à votre quotidien professionnel.

Cette Digital Box sera animée par Karen GUILLERM et Kim-David NGUYEN, co-fondateurs de Breizh e-nov, agence bretonne de formation en outil no-code et Morgane LE CORRE, animatrice de La Cantine Quimper.

Au programme : Introduction à la logique no-code

Mise en pratique : découvrez l’outil en créant votre première base de données ! Pour l’exercice, nous vous proposons de créer un calendrier éditorial pour la gestion de vos réseaux sociaux. Vous apprendrez à créer une base de données simple et à utiliser ses fonctionnalités comme le tri, le filtrage, le regroupement, les formules… Prévoyez vos ordinateurs, et pour gagner du temps, nous vous demandons de vous créer un compte gratuit sur Airtable : https://airtable.com/

Apportez votre repas, vous pourrez le réchauffer sur place et déjeuner avant, pendant ou après l’atelier !

Rendez-vous le jeudi 19 janvier, de 12h15 à 13h30, à La Cantine Coworking Quimper INSCRIPTIONS ICI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T12:15:00+01:00

2023-01-19T13:30:00+01:00

