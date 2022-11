Comment faut-il faire pour arrêter la mer ? La cantine plage du Moulin Blanc, 20 novembre 2022, Guipavas.

Entrée libre

Comment faut-il faire pour arrêter la mer ? viens on t’expliquera…

La cantine plage du Moulin Blanc Le Moulin Blanc Guipavas 29490 Finistère Bretagne

Après « L’Adieu aux arbres » du 5 novembre à #lacantinedumoulinblanc,

Après « La Marche Silencieuse » lors du lancement de la #COPBrest aux Capucins,

Les Amoureuses et Amoureux de La Rade2Brest et les collectifs d’habitant.es d’#AuPiedDuMur » proposent un Débordement citoyen et poétique le dimanche 20 novembre sur la plage du Moulin Blanc .

A l’heure de la Pleine Mer de 14H33, retrouvons-nous quel que soit le temps, sur le sable de #lacantinedumoulinblanc. Munissez-vous « d’un slogan, d’une ficelle et d’un petit carton », et aussi d’un petit cadenas …

Lien à partager à tous ses contacts pour promouvoir l’événement : https://fb.me/e/30bPJoqe2

Pour donner un coup de main à l’organisation, écrire à : lacantinedumoulinblanc@gmail.com. A dimanche !

D’ici là, bravo de signer et faire signer LA PÉTITION adressée à Mr Le Président de Brest Métropole, Mesdames et Messieurs les élu.e.s de Brest Métropole . C’est par ici : https://www.change.org/LaCantineDuMoulinBlanc



