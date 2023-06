Soirée 1ere Scène du Spectacle Vivant La Cantine Pas Si Loin-Artagon Pantin, 30 juin 2023, Pantin.

Soirée 1ere Scène du Spectacle Vivant Vendredi 30 juin, 20h00 La Cantine Pas Si Loin-Artagon Entrée libre – Chapeau pour les artistes

? Soirée 1ere Scène du Spectacle Vivant?‍♂

GRATUIT – Par La Fédération Pirates du Spectacle Vivant

? Venez profiter de La Cantine Pas Si Loin-Artagon pour de superbes performances et soutenir la jeune création du spectacle vivant !

« Pour cette soirée c’est une scène ouverte (ou plateau partagé) entre 20h30 et 22h,

dédiées à des artistes immergé.es souhaitant tester des idées, se confronter à un public, bref, donner un espace de jeu à des personnes qui n’ont habituellement pas ou peu d’espace pour présenter leur travail. Dans les scènes ouvertes, il s’agit de formats courts de moins de 10 minutes, pour les plateaux partagés, des propositions de 30-40 minutes au maximum. Les styles et disciplines sont divers : théâtre, cabaret, drag, performance,…

?‍? Restauration et Bar sur place

▶En savoir plus La Fédération Pirates du Spectacle Vivant :

Nous sommes un regroupement d’artistes et compagnies immergé.es (terme que nous préférons à émergent.es car ce terme désigne plutôt des artistes qui sont déjà repéré.es par l’institution, nous nous situons à un autre endroit, pas encore ou tout juste intermittent.es, plus étudiant.es, pas subventionné.es). Nous travaillons à l’amélioration de nos conditions de travail en lien avec les institutions ou à la marge de celles-ci.

◆◆ INFOS PRATIQUES ◆◆

▶ GRATUIT – Entrée Libre

▶ ACCÉDER : A La Cantine Pas Si Loin-Artagon

34 rue Cartier-Bresson 93500 Pantin

Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min

Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min

Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min

RER E : Pantin – 13 min

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cuisiner ou tenir le bar, si ça t’intéresse n’hésite pas à nous contacter !

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France –Ministère de la Culture

La Cantine Pas Si Loin-Artagon 34 rue Cartier Bresson 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 21 30 25 51 http://passiloin.fr https://www.facebook.com/associationpassiloin;https://www.instagram.com/pas_si_loin_/ L'association Pas Si Loin favorise le lien et la mixité sociale par et pour les habitant.e.s du quartier des 4 Chemins à Pantin.

?ICI : L’association développe une Cantine de quartier avec de grands espaces de convivialité. C’est un lieu de vie non conditionné par la consommation.

Un lieu de quartier où l’on peut profiter des espaces intérieurs et extérieurs. On y trouve des jeux à disposition pour tous les âges, une connexion internet, des voisins et des voisines. Bientôt toute une programmation d’évènements culturels et festifs ;)

?Au menu : repas du jour le midi et buvette le soir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

©Louis Robert