Musiques Latino-féministes ! – WE Latino-Féministe J3 La Cantine Pas Si Loin-Artagon Pantin, 24 juin 2023, Pantin.

? Festival de musique Latino-Américaine ! ?

Pour le dernier jour du « WE Latino-Féministe »

GRATUIT

? Venez profiter de La Cantine Pas Si Loin-Artagon en mode estival !

Pour ce festival, les talents féminins sont à l’honneur avec au programme :

12h/14h : As Ondas da Kristele – Musique traditionnelle brésilienne

14h : Cours de salsa non-genrée – Salsa battante, par Clara Valière

18h/20h : Sonora de Luchar – Cumbia Rebelle, Consciente et Non-sexiste

20h30/23h : Psych’et’Tropiques – DJ set latino-tropical

?‍? Restauration Midi et soir, et Bar sur place

En savoir plus sur les artistes :

▶ As Ondas da Kristele

Adeptes du Live, Kristele et ses danseuses vous convient à un tour du monde du Brésil revisitant avec peps des titres Samba, BossaNova, Pop… Sur scène, l’ambiance est àla fête et au partage.

Plus qu’un spectacle, c’est une invitation au voyage. Fraîcheur, émotion et générosité !

https://kristele-chante-le-bresil.jimdofree.com/

▶ Salsa battante, par Clara Valière

A retrouver tous les 1er mercredi du mois au Hang'Art – 18h30

A retrouver tous les 1er mercredi du mois au Hang’Art – 18h30

▶ Sonora de Luchar

Du Chili, Maurice, France et ailleurs, not’ Cumbia Rebelle,Consciente et Non-sexiste, vous fera voyager avec ses rythmes métis et festifs,pour sentir la joie des musiques de l’Abya Yala (Amériques), avec ses touchesafro-percutives qui vous invitent à danser sans complexes! Auto-gérée,plurielle et hétéroclite, nous sommes au service du bien vivre, de la justicesociale et de l’égalité.

Instagram : @sonoradeluchar

https://www.youtube.com/watch?v=Kn4x18oGxv4

https://www.facebook.com/sonoradeluchar

https://soundcloud.com/sonora-de-luchar

▶ Psych’et’Tropiques

Psych etTropiques c’est un collectif de deux passionnés de musique qui met en lumièrela diversité musicale à Paris et en Île-de-France via un agenda deconcerts/soirées des musiques Psychédéliques et Tropicales. C’est aussi des DJSets et de l’orga de concerts !

https://linktr.ee/Psych.Et.Tropiques

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Un programme dans le cadre de notre festival de Juillet :

⛱ PERIPH’PLAGE ?

Toutes les infos ici sur le reste des événements ici :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

◆◆ INFOS PRATIQUES ◆◆

▶ GRATUIT – Entrée Libre

▶ ACCÉDER :

A La Cantine Pas Si Loin-Artagon

34 rue Cartier-Bresson 93500 Pantin

Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min

Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min

Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min

RER E : Pantin – 13 min

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cuisiner ou tenir le bar, si ça t’intéresse n’hésite pas à nous contacter !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Avecle soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France –Ministère de la Culture

?ICI : L’association développe une Cantine de quartier avec de grands espaces de convivialité. C’est un lieu de vie non conditionné par la consommation.

Un lieu de quartier où l’on peut profiter des espaces intérieurs et extérieurs. On y trouve des jeux à disposition pour tous les âges, une connexion internet, des voisins et des voisines. Bientôt toute une programmation d’évènements culturels et festifs ;)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T12:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

©Louis Robert