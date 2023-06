Soirée Salsa ! – WE Latino-Féministe J2 La Cantine Pas Si Loin-Artagon Pantin, 23 juin 2023, Pantin.

Soirée Salsa ! – WE Latino-Féministe J2 Vendredi 23 juin, 18h30 La Cantine Pas Si Loin-Artagon Entrée libre

? Soirée SALSA !

à La Cantine Pas Si Loin-Artagon, 34 Rue Cartier Bresson

Gratuit !

? Animé par l’association Dans Les Couleurs du Temps :

18h30-20h30 : Initiation à la Salsa

20h30-21h30 : Diner latino-américain

21h30-23h : Danse libre animée

https://www.facebook.com/Danslescouleursdutemps

dans le cadres du « Week-end Latino-Féministe J2 »

en savoir plus sur le week-end :

La Cantine Pas Si Loin-Artagon 34 rue Cartier Bresson 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 21 30 25 51 http://passiloin.fr https://www.facebook.com/associationpassiloin;https://www.instagram.com/pas_si_loin_/ [{« link »: « https://www.facebook.com/Danslescouleursdutemps »}] L’association Pas Si Loin favorise le lien et la mixité sociale par et pour les habitant.e.s du quartier des 4 Chemins à Pantin.

?ICI : L’association développe une Cantine de quartier avec de grands espaces de convivialité. C’est un lieu de vie non conditionné par la consommation.

Un lieu de quartier où l’on peut profiter des espaces intérieurs et extérieurs. On y trouve des jeux à disposition pour tous les âges, une connexion internet, des voisins et des voisines. Bientôt toute une programmation d’évènements culturels et festifs ;)

?Au menu : repas du jour le midi et buvette le soir ! Métro 7 : Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins – 5 min Tram T3b : Porte de la Villette – 10 min Bus 170 & 249 : Quatre Chemins – Edouard Vaillant – 5 min RER E : Pantin – 13 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

©Louis Robert