Une protestation « flash » de 12′ est en préparation pour le samedi 5 novembre à 12H12 La cantine Moulin Blanc Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.change.org/LaCantineDuMoulinBlanc »}, {« link »: « mailto:lacantinedumoulinblanc@gmail.com »}] RDV à la La Cantine du Moulin Blanc 5/11/2022 à 12 h12

Parking de La Cantine du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon

Durée : 12 min

Les membres du « Collectif des Amoureuses et Amoureux de La Rade » ont en commun l’opposition à la construction d’immeubles sur le site de La Cantine du Moulin Blanc. Depuis cet été 2022, un nouveau palier a été franchi : par acte notarié en date du 28 juillet et malgré les fortes oppositions, le Maire du Relecq-Kerhuon a vendu le terrain à prix coûtant à un promoteur immobilierAdieu les pins en bord de mer !

Une protestation « flash » de 12′ est en préparation pour le samedi 5 novembre à 12H12.

Bravo d’être au rendez-vous afin de continuer à alerter l’opinion publique et à faire grandir la prise de conscience devant de tels projets aberrants.

Pétition en ligne :

https://www.change.org/LaCantineDuMoulinBlanc

Contact : lacantinedumoulinblanc@gmail.com

