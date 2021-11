LA CANTINE DES SCOUTS Le Mans, 18 décembre 2021, Le Mans.

LA CANTINE DES SCOUTS Le Mans

2021-12-18 – 2021-12-18

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « La Cantine des Scouts », de la compagnie Le Bœuf à mille pattes. Au menu de la cantine des Scouts, il y a 60 chansons à choisir et à chanter collectivement. Les Scouts organisent une belle chorale avec le public. Le public choisit, les Scouts décident. Si besoin, ils organisent des jeux pour départager les choix des participants. À la cantine des Scouts, c’est « Une chanson pour tous, tous pour une chanson! » Dès 2 ans. 14h30 et 17h30. 1h. Genre : Chorale participative décalée. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

dernière mise à jour : 2021-11-21 par