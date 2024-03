La Cantine Atelier de cuisine participative Venir cuisiner Nexon, jeudi 28 mars 2024.

La Cantine Atelier de cuisine participative Venir cuisiner Nexon Haute-Vienne

On cuisine ensemble un repas sain et de saison à partir des productions locales achetées en circuits-courts, en veillant à gâcher le moins possible, dans une ambiance conviviale.

Repas partagé à la suite à 12h30, offert aux participant.es. Venir avec son tablier et son sourire !

Places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 09:30:00

fin : 2024-03-28 12:30:00

8 rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

L’événement La Cantine Atelier de cuisine participative Venir cuisiner Nexon a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus