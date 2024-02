La Cantine Atelier cuisine participative La cantine Nexon, vendredi 23 février 2024.

La Cantine Atelier cuisine participative La cantine Nexon Haute-Vienne

Venez participer à l’atelier de cuisine participative. « On cuisine ensemble des invendus et produits locaux dans une ambiance conviviale, puis on partage le repas. Sur inscription et gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 09:30:00

fin : 2024-02-23 12:30:00

La cantine 8 rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

