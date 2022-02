La cantinamotS : Jouer avec les mots sur le thème du RESPECT & de la BIENVEILLANCE École Maison Neuve Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La cantinamotS : Jouer avec les mots sur le thème du RESPECT & de la BIENVEILLANCE École Maison Neuve, 1 mars 2022, Nantes. La cantinamotS : Jouer avec les mots sur le thème du RESPECT & de la BIENVEILLANCE

du mardi 1 mars au mardi 29 mars à École Maison Neuve

Atelier écriture sur le thème du respect et de la bienveillance : On y vient pour s’exprimer, jouer avec les mots, laisser libre court à son imagination pour écrire et dire le “mieuZêtrensemble” ! Les créations des enfants pourront être enregistrées sous la forme de “Pastilles poéticosonores” ou mises ensemble dans un recueil à lire.

Pour les enfants de l’école Maison Neuve

La cantinamotS propose aux enfants, le temps du midi, de : Jouer avec les mots, Écrire, S’enregistrer, Produire un recueil et des “Pastilles poéticosonores” autour du respect et de la bienveillance. École Maison Neuve 5 rue Eugénie Cotton 44300 NANTES Nantes Nantes Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T11:50:00 2022-03-01T13:45:00;2022-03-15T11:50:00 2022-03-15T13:45:00;2022-03-29T11:50:00 2022-03-29T13:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu École Maison Neuve Adresse 5 rue Eugénie Cotton 44300 NANTES Ville Nantes lieuville École Maison Neuve Nantes Departement Loire-Atlantique

École Maison Neuve Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La cantinamotS : Jouer avec les mots sur le thème du RESPECT & de la BIENVEILLANCE École Maison Neuve 2022-03-01 was last modified: by La cantinamotS : Jouer avec les mots sur le thème du RESPECT & de la BIENVEILLANCE École Maison Neuve École Maison Neuve 1 mars 2022 École Maison Neuve Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique