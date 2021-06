La cantatrice chauve Marseille, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marseille.

La cantatrice chauve 2021-07-02 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

13 17 Revoilà donc cette Cantatrice version années 2000 sur une scène marseillaise. Anti Pièce ? Langage de l’absurde ? Démodée ? A voir…Car 63 ans après sa création, il me semble toujours apercevoir au hasard d’un café, d’un restaurant ou d’une soirée, des Smith ou des Martin plus vrais que nature. J’ai pris un plaisir exquis à mettre en scène et en bouche cette pièce, accompagnée de quelques mignardises à servir frais.

Bon appétit !

Dominique Lamour.



« Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C’est un non-sens» / «Et quand n’y a-t-il pas de concurrence ? – Le mardi, le jeudi et le mardi. – Ah ! Trois jours par semaine ?» / «Ce matin, quand tu t’es regardé dans la glace tu ne t’es pas vu. – C’est parce que je n’étais pas encore là…»

Magicien du langage, musicien du texte, Eugène Ionesco déjeune sans doute souvent au paradis des auteurs en compagnie de Jean Tardieu, Raymond Devos ou Boby Lapointe.

