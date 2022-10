La Cantatrice chauve de Ionesco Liancourt-Saint-Pierre, 26 novembre 2022, Liancourt-Saint-Pierre.

La Cantatrice chauve de Ionesco

2022-11-26 20:30:00 – 2022-11-26 22:00:00

Liancourt-Saint-Pierre

Oise

Liancourt-Saint-Pierre

0 0 LA CANTATRICE CHAUVE de Eugène Ionesco, mise en scène Joëlle Bobbio, Compagnie Théâtre Al Dente

La première pièce écrite par Ionesco et jouée sans interruption depuis 1957 au Théâtre de la Huchette à Paris est un monument du théâtre de l’absurde. L’auteur y critique l’ennui dans le couple bourgeois, les banalités et le conformisme

S’étant inspiré de la méthode Assimil « L’anglais sans peine » dont les phrases passent du coq à l’âne de façon incohérente, Ionesco avait hésité entre plusieurs titres : L’Heure anglaise, Big Ben folies et L’Anglais sans peine.

Le parti-pris audacieux de mise en scène de Joëlle Bobbio a été de forcer la note anglaise, en y glissant toutes les références et clichés sur l’Angleterre, tant dans le décor que dans les costumes et la bande-son.

La cantatrice, du coup, prend un coup de jeune et devient échevelée !

AVEC :

Mme Smith : Marie-Hélène Verger, M. Smith : Jean-Louis Doublet, Mme Martin : Stéphanie Bouvier, M. Martin : Thomas Genesse, La Bonne : Christel Declercq, Le Pompier : Martine Pinel.

Mise en scène et conception costumes : Joëlle Bobbio

Assistant et bande son : Jean-Pierre Largillière

Création lumière : Didier Vasseur

La Compagnie Théâtre Al Dente est une Compagnie Professionnelle basée dans le Vexin depuis 22 ans.

theatrealdente@orange.fr +33 6 68 81 15 71 http://cie.theatrealdente.free.fr/

Cie Théâtre AL DENTE

Liancourt-Saint-Pierre

