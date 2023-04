« La Cantate de la chauve-souris » de Manuel Coley : page musicale du conservatoire à la bibliothèque.. Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. gratuit Entrée libre dans la mesure des places disponibles Venez écouter, dans le jardin de la bibliothèque Germaine Tillion, les jeunes musiciens du Conservatoire municipal Francis Poulenc chanter l’histoire de la malheureuse chauve-souris. Elle vole de danger en danger mais échappe à ses agresseurs grâce à son éloquence et sa nature mi-souris, mi-oiseau « Oiseau de poils, oiseau sans plume » La Cantate de la Chauve-souris, pour chœur d’enfants et piano, reprend la fable de Jean de La Fontaine, La chauve-souris et les deux belettes et le poème de Robert Desnos, La chauve-souris (Chantefables). Les accents surréalistes du poète moderne révèlent les aspects mystérieux, subversifs voire inquiétants du petit mammifère ailé. « Chauve-souris masque de l’ombre ». La chauve-souris de La Fontaine, elle, fine mouche, échappe aux dangers en faisant valoir, astucieusement et successivement, sa nature de souris puis d’oiseau… Ancien et moderne se mêlent aussi dans la musique du compositeur Manuel Coley, inspirée des cantates et des passions de Bach. Le concert est donné par les élèves de la filière voix du Conservatoire municipal Francis Poulenc des professeurs Matthias Lakits, Dominique Favat, Delphine Guévar et Laurence Esquieu. Accompagnement au piano par Mami Mion-Kikui. Écoutez des extraits de l’interprétation par La Lauzeta, choeur d’enfants de Toulouse, sous la direction de François Terrieux ici La Page musicale : Les professeurs et les élèves du conservatoire Francis Poulenc et la bibliothèque Germaine Tillion vous invitent à des découvertes musicales au cours de rendez-vous réguliers, dans l’auditorium de la bibliothèque ou dans le jardin quand il fait beau. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact :

Wikimedia Commons Grandville Grandville illustration La chauve souris et les deux belette

