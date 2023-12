FÊTE DE LA TRUFFE La Canourgue, 1 décembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Fête de la Truffe à La Canourgue de 9h à 17h ! Venez découvrir les différentes animations autour du « diamant noir ».

Marché de pays, marché de la truffe

Vente de truffes de Lozère

Programmation à venir….

EUR.

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Truffle Festival at La Canourgue from 9am to 5pm! Come and discover the various activities surrounding the « black diamond ».

Local market, truffle market

Sale of Lozère truffles

Program to come…

Fiesta de la trufa en La Canourgue, de 9.00 a 17.00 h Venga a descubrir las diversas actividades en torno al « diamante negro ».

Mercado local, mercado de la trufa

Venta de trufas de Lozère

Programa por venir…

Trüffelfest in La Canourgue von 9 bis 17 Uhr! Kommen Sie und entdecken Sie die verschiedenen Animationen rund um den « schwarzen Diamanten ».

Markt des Landes, Markt der Trüffel

Verkauf von Trüffeln aus Lozère

Programmierung in Kürze…

