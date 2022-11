ECO YOGA RAVE PARTY LA CANOPY Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ECO YOGA RAVE PARTY LA CANOPY, 11 décembre 2022, Lille. ECO YOGA RAVE PARTY Dimanche 11 décembre, 17h00 LA CANOPY

Participation 30 € au profit de l’association LA VIE KINTSUGI

L’association LA VIE KINTSUGI, www.laviekintsugi.com, accompagne les patients, les aidants & les soignants en cancérologie. Elle fête ses 5 ans et vous invite à participer à une ECO YOGA RAVE PARTY. LA CANOPY 47 rue négrier 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France Pourquoi une ECO YOGA RAVE PARTY ?

Prendre découvrir différents outils pour prendre soin de nous et de la terre .

C’est quoi une ECO YOGA RAVE PARTY ?

ECO : Pour la sensibilisation à l’écologie, à l’environnement et aux éléments qui nous relient avec Laurent Motte, en méditation pleine conscience YOGA – Pour prendre conscience que tous les éléments qui se trouvent dans la nature sont en nous ( terre, eau, feu, air, ether) . Inviter à bouger son corps en étant connectés les uns aux autres, c’est une fête !

Par Constance HAMEL, fondatrice de l’association LA VIE KINTSUGI, professeur de Yoga Kundalini.

RAVE – Pour la musique électro de Péo Watson qui accompagne l’évènement.

PARTY – Car bouger son corps en étant connectés les uns aux autres, c’est une fête !

Bref, un nouveau concept labellisé La Vie Kintsugi. PROGRAMME

17:00 – 18:30 Méditation pleine conscience – Laurent Motte

19:00 – 20:30 Yoga et musique électro – constancehamel& peowatson

20:30 – 21:30 Danse & rencontre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T17:00:00+01:00

2022-12-11T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu LA CANOPY Adresse 47 rue négrier 59000 Lille Vieux-Lille Ville Lille Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville LA CANOPY Lille Departement Nord

LA CANOPY Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

ECO YOGA RAVE PARTY LA CANOPY 2022-12-11 was last modified: by ECO YOGA RAVE PARTY LA CANOPY LA CANOPY 11 décembre 2022 La canopy Lille lille

Lille Nord