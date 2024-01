ENTORDU LA CANOPEE Ruffec, 8 mars 2024, Ruffec.

Sur le plateau, deux danseurs jouent avec les paysages, les mots et les formes pour créer un grand puzzle en mouvement grâce aux illustrations conçues pour cette chorégraphie à destination du jeune public. Une danse qui éveille la curiosité, la surprise et l’imaginaire. L’accompagnement musical électro-pop permet aux danseurs et au public de vivre un moment énergique, rythmé et plein de surprises. Une très belle collaboration entre la compagnie Adéquate et l’illustrateur jeunesse Jérémie Fischer, pour un spectacle ludique, coloré et visuel.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16