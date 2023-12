CLIMAX LA CANOPEE Ruffec, 8 février 2024, Ruffec.

La compagnie Zygomatic tire la sonnette d’alarme et (r)éveille notre prise de conscience écologique, en s’attaquant avec férocité et drôlerie à la question de l’urgence climatique. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde des sujets brûlants en défiant les lois de la gravité : dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobaties et chansons… Le rire est utilisé ici comme une arme de réflexion massive. Un spectacle fort et nécessaire, d’une drôlerie et d’une inventivité folles, servi par quatre artistes talentueux.

Tarif : 9.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16