ZAI ZAI ZAI ZAI LA CANOPEE Ruffec, 1 février 2024, Ruffec.

L’histoire absurde d’un homme traqué par la police pour avoir oublié de présenter sa carte de fidélité dans un magasin. Tandis que le fugitif traverse la région en stop, les médias s’emparent de l’affaire et le pays en émoi se divise. Pour mettre en scène cette bande dessinée du génial Fabcaro, le Blutack Theatre a fait le choix d’un dispositif vidéo ingénieux, permettant une belle complicité entre le théâtre et le dessin. Le résultat est bluffant et donne un rythme haletant à cette aventure passionnante pleine d’impertinence.

Tarif : 9.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec