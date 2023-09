CONSTANT DESPRES LA CANOPEE Ruffec, 11 octobre 2023, Ruffec.

CONSTANT DESPRES LA CANOPEE a lieu à la date du 2023-10-11 à 20:30:00.

Tarif : 9 à 18 euros.

Constant Despres, né en 2006 dans une famille de musiciens, est plongé très tôt dans un bain musical éclectique. À 9 ans, il est le plus jeune sélectionné de l’émission Prodiges, sur France 2. Un an plus tard, il joue dans Prodiges – le Grand Concert au Stade Pierre-Mauroy de Lille, devant 45 000 spectateurs. À 15 ans, après avoir obtenu son Prix de piano (Félicitations du jury) et de musique de Chambre, il est reçu au Concours d’entrée du prestigieux Conservatoire de Paris (CNSMD). Ne manquez pas ce très jeune pianiste surdoué !Programme du récital :• Mozart Sonate en la mineur KV 310• Mendelssohn Romances sans Paroles Opus 67 n°1,2,4,6• Federico Mompou Pajaro Triste (Impresiones Intimas),Canción y Danza n°6• Debussy Étude pour les arpèges composés n°11• Camargo Guarnieri Improviso II

LA CANOPEE

Place du Jumelage Ruffec 16700

