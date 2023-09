Forum des métiers des services à la personne La Canopée Maromme, 28 septembre 2023, Maromme.

Forum des métiers des services à la personne Jeudi 28 septembre, 10h00 La Canopée Entrée libre

Le secteur de l’aide à la personne, bien que crucial, ne parvient pas à combler ses besoins en personnel, ce qui impacte lourdement la qualité des services offerts aux personnes dépendantes. Ce constat, partagé par les associations d’aide à domicile et les EHPAD, témoigne de la nécessité d’agir rapidement pour améliorer la situation.

Dans ce contexte, les partenaires de la Canopée et le CCAS de Maromme, qui oeuvrent à l’insertion par l’emploi,

ont uni leurs forces pour organiser

un forum d’accès aux métiers de l’aide à la personne. L’objectif est double, d’une part, permettre aux candidats de découvrir les différents métiers de ce secteur ainsi que les formations associées, et d’autre part, faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les employeurs.

De nombreux acteurs se sont mobilisés

pour cet évènement, afin d’apporter une

réponse collective et adaptée aux enjeux sociaux

et économiques du territoire. Ainsi, le Pôle Emploi, Cailly Emploi, Médiaformation, la Mission locale, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, le Département (plateforme JOB 76, Centre Médico Social) et la CARSAT, seront présents pour accompagner les visiteurs. À leurs côtés, les employeurs du territoire et les centres de formation participeront aussi activement à cette première édition du forum des Métiers de l’Aide à la Personne.

La journée s’articulera autour de divers stands, de tables rondes et d’ateliers de découverte des métiers, avec simulateur de vieillissement et casque de réalité virtuelle. Le Pôle Emploi proposera également des méthodes de recrutement par simulation, pour permettre aux candidats de mieux se préparer aux exigences de ces métiers. Les job dating, quant

à eux, constitueront une occasion privilégiée pour les demandeurs d’emploi de rencontrer directement les employeurs et de démontrer

leurs compétences.

En somme, le forum des Métiers de l’Aide à la Personne de Maromme s’annonce comme un évènement incontournable pour celles et ceux qui cherchent à s’engager dans un secteur porteur d’avenir, en phase

avec les besoins sociaux du territoire. En offrant des opportunités de découverte, de formation et de mise en relation, cette initiative devrait jouer un rôle significatif pour l’accès à l’emploi et l’insertion sociale dans la région. Les partenaires de la Canopée,animés par un fort esprit collaboratif, nourrissent l’espoir que ce forum contribuera à redynamiser le tissu économique et social de Maromme et de ses alentours.

La Canopée 27 rue Berrubé 76150 Maromme Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 82 22 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T10:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

2023-09-28T10:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00