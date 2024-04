La candidature au patrimoine mondial de l’Unesco du « Système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne (XIIIe-XIVe siècles) » [Conférence] Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse, mercredi 15 mai 2024.

La candidature au patrimoine mondial de l’Unesco du « Système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne (XIIIe-XIVe siècles) » [Conférence] Conférence d’Anaïs Monrozier, cheffe de projet, et David Maso, chargé de mission architecture et archéologie, au sein de l’Association Mission Patrimoine Mondial (AMPM). Mercredi 15 mai, 18h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Gratuit. Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T18:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T18:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:30:00+02:00

Le Département de l’Aude, via l’AMPM, porte le projet de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco du « Système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne (XIIIe-XIVe siècles) », composé des châteaux d’Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertuse, Puilaurens, Quéribus et Termes, associés aux fortifications de la cité de Carcassonne. Cette candidature est fondée sur la reconnaissance par l’État de la « Valeur Universelle Exceptionnelle » de cette série de monuments dont l’intérêt culturel dépasse largement les frontières nationales.

Reconstruit dans la seconde moitié du XIIIe siècle, par le pouvoir royal français, à l’issue de la croisade contre les Albigeois, ce réseau conçu autour d’une puissante cité centrale, constitue un témoignage précoce de système défensif territorial, annonciateur des débuts de l’État centralisé en France.

Après dix années de procédure, le système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne est aujourd’hui aux portes d’une reconnaissance internationale. L’AMPM présentera les particularités historiques, fonctionnelles et architecturales de ce bien en série ainsi que l’ensemble des enjeux concernés par cette démarche sur les plans scientifiques, culturels, touristiques et éducatifs.

Lieu : Auditorium du Lycée Saint-Sernin

Entrée gratuite. Réservation recommandée.

Le château de Peyrepertuse. Photographie : Philippe Benoist.

