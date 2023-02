La çanaa d’Alger entre tradition et spiritualité Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 15 avril 2023

de 19h00 à 20h00

. payant Tarif(s) : 20€ / 15€ A l’occasion de la Nuit du Destin, la chanteuse et musicienne Beihdja Rahal compose un programme de chansons inédites. Sur les rythmiques entrainantes de sa kuitra, instrument symbolique de la musique algérienne, l’artiste promène sa voix limpide pour mettre en valeur le génie créatif des maîtres du répertoire arabo-andalou. Accompagnée de quatre musiciens au oud, à la derbouka, à l’alto et au qanoun, Beihdja Rahal rend hommage au lyrisme romantique de ce registre poétique et spirituel inégalé. Beihdja Rahal est une chanteuse et musicienne spécialiste de la musique arabo-andalou et des noubas algéroises. Elle est accompagnée pour cette soirée par Nadjé Hamma au oud, Rafik Kasmer au qanoun, Khaled Haddouche à l’alto, et Hocine Soudani à la derbouka. Ouverture des portes à 18h30 Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/la-canaa-dalger-entre-tradition-et-spiritualite/

© La çanaa d’Alger entre tradition et spiritualité, Beihdja Rahal

