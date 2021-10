La Campagne embourgeoisée. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 18 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 18 janvier 2022

de 15h30 à 17h

gratuit

L’habitat de plaisance à Charonne, 1650-1850.

Conférence par Guillaume Nahon, conservateur général du patrimoine, directeur des Archives de Paris, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Comme de nombreuses paroisses de la banlieue, le village du Grand Charonne est un lieu de villégiature prisé des élites parisiennes dès le Moyen Âge. Le phénomène est bien documenté à partir du XVIIe siècle et les sources des XVIIIe et XIXe siècles permettent de le mesurer avec précision. Il atteint son apogée à la fin de l’Ancien Régime. « La situation de ce village sur la pente d’un coteau fait que l’on y voit de jolies maisons de campagne », nous dit Thiéry dans son Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, publié en 1787. On y dénombre alors près d’une trentaine de maisons qui, avec leurs jardins clos, occupent la majeure partie de l’agglomération villageoise. Le plus souvent construites sur des parcelles initialement destinées à l’habitat et à l’exploitation agricoles, elles disparaissent progressivement à partir de la Révolution, à la faveur d’un mouvement que l’on pourrait qualifier de « reconquête horticole ».

Animations -> Conférence / Débat

Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

3bis, 11 : Porte des Lilas (144m) 20, 48, 61, 64, 96, 105, 115, 129, 170, 249 : Porte des Lilas T3b : Porte des Lilas



Contact :Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France inscriptions@shpif.fr http://www.shpif.fr/ https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ inscriptions@shpif.fr

Date complète :

2022-01-18T15:30:00+01:00_2022-01-18T17:00:00+01:00

Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France