La Campagne à Issy au jardin botanique Le jardin botanique, 15 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

La Campagne à Issy au jardin botanique

Le jardin botanique, le dimanche 15 mai à 10:00

**La campagne à Issy au Jardin botanique** Le dimanche 15 mai au Jardin botanique, un événement proposé aux Isséens de se mettre au vert en participant à des animations pour tous les âges, en pleine nature. Des animaux seront présents pour le bonheur de tous : des chèvres, les moutons du talus, les animaux de la basse-cour lapins, poules… et des balades en poney seront organisés tout au long de la journée ! Les bergeries d’Issy seront aussi de sortie. **Ateliers et plaisirs floraux** Différents ateliers seront proposés : initiation à la vannerie, ateliers graines germées, ateliers création de produits cosmétiques BIO, atelier Art Floral, ateliers autour des animaux, atelier création d’hôtels à insectes ou encore des ateliers science pour tous sur le thème de la nature,création de Kokedama. Des fleurs et plantes seront en vente et des bulbes de printemps distribués aux amateurs. Grand Paris Seine Ouest sera présent pour présenter le compostage, la gestion des déchets et le lombri-compostage avec notre Maître Composteur. La Maison de la Nature nous rendra également visite avec un atelier **Pique-nique et restauration** Un espace restauration sera à votre disposition tout au long de la journée ainsi qu’un espace pique-nique. Un apiculteur sera en outre présent et vendra du miel isséen et différents produits issus des abeilles. Différents partenaires de la ville vous accueilleront aussi pour des dégustations et des ateliers **Une navette sera cette année encore à votre disposition entre l’hôtel de ville et le jardin botanique de 10h à 18h.** Infos au 014 123 85 10

Entrée libre

La campagne à Issy revient au jardin botanique.

Le jardin botanique boulevard rodin 92130 issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00