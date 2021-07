Épinal Place de l'Âtre , Épinal Épinal, Vosges La Camerelle – section FOLK Place de l’Âtre | Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

La Camerelle – section FOLK Place de l’Âtre | Épinal, 12 août 2021-12 août 2021, Épinal. La Camerelle – section FOLK

Place de l’Âtre | Épinal, le jeudi 12 août à 16:00

Comme l’an passé & comme d’autres groupes, **La Camerelle** a été invitée à animer un de ces jeudis d’été reservés aux Producteurs Locaux en plein centre d’Epinal sur une belle place pavée rehabilitée recemment.

Entree libre Respect des Distances

Animation Musicale de Marché Place de l’Âtre | Épinal Place de l’Âtre, 88000 Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T16:00:00 2021-08-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de l'Âtre , Épinal Adresse Place de l'Âtre, 88000 Épinal Ville Épinal lieuville Place de l'Âtre , Épinal Épinal