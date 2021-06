Épinal Place de l'Âtre , Épinal Épinal, Vosges La Camerelle Place de l’Âtre | Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

2e édition d animation de La Camerelle a ce marche du terroir fort sympathique autour de la Basilique sur une place recemment renovee Ambiance Vintage de 16h a 20h avec le soleil d ete

Entrée libre

De 16h à 20 h Animation de Musique Traditionnelle avec possibilité de danser sur « l’eau » sur des airs à danser Place de l’Âtre | Épinal Place de l’Âtre, 88000 Épinal Épinal Vosges

