**La Camerelle** va jouer dans la seule des 300 féculeries des années 1900 recemment restaurée par une jeune association de bénévoles. Le cadre extérieur verdoyant & intérieur agréable est à découvrir. L Association propose une restauration, des hebergemenst et des visites de ce site industriel familial. Fête de la St Patrick – Concert de musiques & chants irlandais avec repas La Féculerie | Harsault 1200, le, Moulin Gentrey, 88240 Harsault Harsault Vosges

