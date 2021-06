Xonrupt-Longemer Camping Domaine , Longemer Vosges, Xonrupt-Longemer La Camerelle Camping Domaine | Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

Animation dirigée essentiellment pour les nouveaux arrivants dans le camping Ouvert gratuitement au public Possibilite de restauration et boissons sur place

Entrée libre, si restauration réservée

Animation Musicale Folk de Camping – Répertoire de danses Folk Camping Domaine | Longemer 121 Route de la Plage, 88400 Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

2021-07-19T18:30:00 2021-07-19T21:00:00;2021-08-16T18:00:00 2021-08-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping Domaine , Longemer Adresse 121 Route de la Plage, 88400 Xonrupt-Longemer Ville Xonrupt-Longemer lieuville Camping Domaine , Longemer Xonrupt-Longemer