Participez au programme européen CamelMilk en venant goûter le lait de nos dromadaires et nous donner votre ressenti. Nous vous demanderons de bien vouloir noter votre dégustation selon certains critères. Vous permettrez au programme de valoriser la production européenne et nous aiderez à donner sa réelle place au dromadaire dans l’économie écologique de cet animal laitier dans le paysage agricole français

Entrée libre

