Quelle est la future place agro-touristique du dromadaire et de la chamelle en Europe, explications de sa production laitière, des enjeux européens et les atouts de diversification que propose cet animal. Porte ouverte sur des activités touristiques atypiques, production d’un produit de niche et des conditions d’élevage éco-responsables et garantes d’un bien être animal naturel.

