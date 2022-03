La Camargue, une nature d’exception Maison De la Vie Associative, 18 mars 2022, Arles.

La Camargue est un trésor de biodiversité. L’homme y a plus qu’ailleurs façonné la nature depuis des millénaires. Cette nature est aujourd’hui de plus en plus morcelée, concentrée dans des zones toujours plus réduites, isolées entre elles par une urbanisation et un réseau d’infrastructures de plus en plus dense. Des hommes se sont battus et continuent de se battre pour protéger ce territoire contre tous ces dangers. L’action combinée des aménagements et des changements climatiques isolent peu à peu la Camargue la déconnectent des territoires environnants la vident lentement de sa substance, de ses espèces alors qu’elle tire sa vitalité des flux naturels qui la traversent. Pendant des siècles le delta a été soumis à une exploitation modérée, extensive sur de grands domaines, protégeant la conservation des paysages et de la biodiversité mais dès le Moyen-âge débute l’endiguement du delta qui devient peu à peu maitrisé par l’Homme qui établit un vaste réseau d’irrigation et de drainage. La création d’une immense zone industrielle à l’est et des aménagements touristiques d’ampleur à l’ouest enserrent la Camargue qui bien que très aménagée conserve une grande richesse biologique et reste l’un des derniers bastions naturels sur la côte méditerranéenne française. Son patrimoine naturel et culturel jouit d’une réputation internationale.

Ce documentaire témoigne de la beauté du delta en évoquant les déplacements des bras du Rhône ainsi que les événements et les hommes qui ont fait ce territoire tel qu’il se présente aujourd’hui.

