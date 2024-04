La Camargue entre deux eaux Musée de la Camargue Arles, lundi 8 avril 2024.

La Camargue entre deux eaux Musée de la Camargue Arles Bouches-du-Rhône

Après l’exposition Aux Origines dédiée à la construction de l’image de la Camargue depuis les cartes de géographies jusqu’aux cartes postales, La Camargue entre deux eaux traite de l’importance des eaux qui donnent vie à la Camargue.

Lieu de rencontre du Rhône et de la Méditerranée, des eaux douce et salée qui s’y mêlent, s’opposent ou se superposent en une infinité de combinaisons, la Camargue ne cesse depuis sa formation d’être soumise à leurs mouvements.



Sur chaque centimètre carré de son espace, tout ce qui vit doit s’adapter à la présence ou à l’absence de sel dans l’eau. C’est donc bien entre deux eaux, douce à salée, qu’animaux, végétaux et humains composent pour mener à bien leur existence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@parc-camargue.fr

L’événement La Camargue entre deux eaux Arles a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Arles