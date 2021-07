LA CAMARGUE EN LIBERTE Béziers, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Béziers.

LA CAMARGUE EN LIBERTE 2021-07-31 22:00:00 – 2021-07-31

Béziers Hérault

Les Arènes de Béziers reçoivent Renaud Vinuesa pour un spectacle époustouflant, une ode à l’histoire des traditions camarguaises.

Associant taureaux, chevaux & arlésiennes, vous découvrirez les manades de taureaux et chevaux en liberté, les jeux de gardians, les abrivados, jeux ancestraux et course camarguaise.

Karine Grégoire

dernière mise à jour : 2021-07-01 par