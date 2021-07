Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault LA CAMARGUE EN BATEAU À AUBE Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains 12 12 EUR Excursions guidées en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc. Visite de la Camargue en bateau à Aube d’1h30 sur le petit Rhône. Inscriptions au moins 48h avant à l’Office de Tourisme. Attention mini bus de 5 places. Départ à l’arrêt de la poste (Face au Spar) Excursions guidées en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc. Visite de la Camargue en bateau à Aube d’1h30 sur le petit Rhône. Inscriptions au moins 48h avant à l’Office de Tourisme. +33 4 67 46 81 46 Excursions guidées en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc. Visite de la Camargue en bateau à Aube d’1h30 sur le petit Rhône. Inscriptions au moins 48h avant à l’Office de Tourisme. Attention mini bus de 5 places. Départ à l’arrêt de la poste (Face au Spar) dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT BALARUC-LES-BAINS

Catégories d'évènement: Balaruc-les-Bains, Hérault