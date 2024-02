La Camargue débarque à Paris Rosa Bonheur sur Seine Paris, mercredi 28 février 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 20h00 à 01h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de cette 4ème édition, le Rosa Bonheur profite de la venue de la Communauté de Communes Terre de Camargue et de l’association des éleveurs de chevaux de race Camargue- au salon de l’agriculture – pour célébrer sa terre natale : la Camargue !

La Camargue à Paris, c’est la célébration de la Camargue au Rosa Bonheur sur Seine avec les acteurs du pays, la Communauté de communes Terre de Camargue et l’association des éleveurs de chevaux de race Camargue à l’occasion de leur venue au Salon de l’Agriculture. Gardians à cheval, manadiers, vignerons, producteurs, artisans sauniers, riziculteurs, chefs cuisiniers, musiciens, DJS et graffeur… prennent d’assaut Rosa Bonheur sur Seine pour vous faire partager leur pays, la Camargue : son terroir, sa gastronomie, sa culture, ses traditions, ses paysages… et son sens débordant de la fête !

Soirée accessible au public, un espace est réservé aux partenaires et à la presse pour une partie des festivités.

Dès 20h : accessible au public

– Performance artistique du graffeur PIMAX

– Gardians à cheval

– La fanfare Peña del Fuego, celle qui enflamme les fêtes votives de Camargue

– Le célèbre DJ Philippe CORTI prolongera la soirée aux côtés de notre ambassadeur de la Camargue aux platines, Numa.

Un terroir gourmand, entre terre et mer

La Camargue est une invitation à la gourmandise, une flânerie pour fines gueules : fleur de sel d’Aigues-Mortes, vins Sable de Camargue, poissons et fruits de mer du Grau du Roi, asperges et pommes de terre des sables, riz de Camargue, olives et huiles, viande de Taureau de Camargue AOP… D’où une gastronomie riche et variée, qui réveille les papilles.

Venez déguster les spécialités au son des cuivres de la peña et des beats camarguais.

Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides, Quai d’Orsay 75007 Paris

